Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 июня 2021 года составило 53418

Всего в крае насчитывается 300 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. Выздоровел только один пациент. Умерло семь человек, из них от COVID-19 скончались четыре пациента.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53418 человек, в т.ч. 3 596 ребенка. Выздоровели всего 47 147 (+ 1) человек. Умерло 3 384 (+ 7) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 412 (+ 4) человек; иные причины смерти – 972 (+3) человек, – сообщается в актуальной сводке оперштаба.

Сегодня на лечении в ковидных госпиталях с подтвержденным коронавирусом находятся 1299 человек. Также там лежат 330 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией

Всего в крае насчитывается 300 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 114.