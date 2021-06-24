Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 июня 2021 года составило 53418

Всего в крае насчитывается 300 тяжелобольных пациентов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. Выздоровел только один пациент. Умерло семь человек, из них от COVID-19 скончались четыре пациента.
– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53418 человек, в т.ч. 3 596 ребенка. Выздоровели всего 47 147 (+ 1) человек. Умерло 3 384 (+ 7) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 412 (+ 4) человек; иные причины смерти – 972 (+3) человек, – сообщается в актуальной сводке оперштаба.
Сегодня на лечении в ковидных госпиталях с подтвержденным коронавирусом находятся 1299 человек. Также там лежат 330 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией
Всего в крае насчитывается 300 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 114.