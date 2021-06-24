В Алтайском крае участились вызовы скорой помощи, а также случаи заболевания ковида и ОРВИ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае участились вызовы скорой помощи, а также случаи заболевания ковида и ОРВИ. Об этом сообщила представитель регионального Минздрава Жанна Вахлова на пресс-конференции, пишет amic.ru.

– Однако увеличивается и число желающих сделать прививку от коронавируса, утверждают в региональном министерстве здравоохранения, - сообщает издание.

По информации ведомства, если ранее в среднем прививку делали 2,5 тысячи жителей региона за сутки, то в последние дни этот показатель вырос 3,5-5 тысячи человек.