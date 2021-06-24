В Барнауле суд оставил без изменения приговор бывшему силовику за ложный донос

Приговор вступил в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд оставил без изменения приговор экс-оперативнику одного из силовых ведомств за ложный донос. Он и его бывшая супруга обвинили родственника в педофилии, якобы он совершил действия сексуального характера в отношении их дочки. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района.

- Суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, - сообщил гособвинитель Денис Петрик.

Суд назначил наказание мужчине в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а его супруге 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Как КП писала ранее, история может быть связана с конфликтом и разделом имущества. Оперативник и его бывшая супруга разработали план, по которому решили обвинить мужчину. Для этого они также привлекли двух дочек и их бабушку – их осудили за лжесвидетельствование, но приговор не ступил в силу. Обвиненному в педофилии мужчине только чудом удалось избежать колонии.

Кстати, в апелляции адвокат обвиненного в педофилии мужчины Герасим Таракановский просил назначить экс-оперативнику и его супруге реальное лишение свободы.

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Есть идея, как посадить его всерьез и надолго, - писал своей экс-супруге бывший оперативник одного из силовых ведомств. - Если доча скажет и даст показания, что он сначала пытался изнасиловать, а потом ее задушить, вот это явно будет бомба!!! Он не сможет доказать, что этого не было. Ему тогда п*** (далее)