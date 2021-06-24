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Здоровье24 июня 2021 4:35

В Алтайском крае от коронавируса скончались полсотни медиков

Более 20 медиков заразили на работе
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Медицинским работникам, которые заразились коронавирусом на работе, обязаны выплатить единовременную страховую выплату.

Медицинским работникам, которые заразились коронавирусом на работе, обязаны выплатить единовременную страховую выплату.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае от коронавируса умерли 50 медиков. Об этом глава регионального Минздрава Дмитрий Попов сообщил в интервью «Вести Алтай».

– Доказано, что 23 медика заразились на работе. Страховые выплаты получили уже 15 человек, еще по одному ищут получателей. В отношении оставшихся, думаю, комиссия примет решение в пользу медицинского работника, – сообщил Попов.

Отметим, что медицинским работникам, которые заразились коронавирусом на работе, обязаны выплатить единовременную страховую выплату. Сумма материальной помощи варьируется от 68,8 тыс. рублей до 2,06 млн рублей в зависимости тяжести полученных осложнений вследствие перенесенного заболевания. Если медик умирает от коронавируса его семья получает 2,75 млн рублей.