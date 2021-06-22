Прокурор обратился в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура помогла вернуть автобусы между селом Солтон и селами Солтонского района. В настоящее время на территории района возобновлены два межмуниципальных маршрута регулярных перевозок.

- В 2020 году были прекращены регулярные пассажирские перевозки по причине нерентабельности. В результате нарушены права граждан на доступ к учреждениям здравоохранения, органам государственной власти и местного самоуправления, другим социальным учреждениям, расположенным в районном центре, - рассказали в ведомстве.

Главе Солтонского района вынесли представление, который не принял мер, в связи с чем прокурор обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц.