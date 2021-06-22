Пьяный барнаулец по ошибке вломился в чужую квартиру

Мужчине предъявили обвинение по ч 1. ст. 139 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пьяный мужчина случайно вломился в чужую квартиру, сообщает прокуратура Железнодорожного района Барнаула.

– Мужчина выпивал на лавке возле дома с друзьями. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, перепутав дом и квартиру своего друга, незаконно проник в квартиру потерпевшего, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова.

Вскоре хозяин вернулся домой и заметили постороннего в квартире, обратился в полицию. Мужчине предъявили обвинение по ч 1. ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища т. е. незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица)

В судебном заседании подсудимый и потерпевший примирились.