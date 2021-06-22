Сейчас вопрос рассматривает суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Разрешение на строительство дома на Гущина в Барнауле было выдано незаконно. Комитет выдал разрешение на строительство объекта при наличии оснований для отказа, сообщает прокуратура.

- Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула в марте текущего года незаконно выдано разрешение на строительство многоквартирного дома на земельном участке по адресу ул.Гущина, 150/18, рассказали в надзорном ведомстве.

Оказалось, что там превышен максимальный процент застройки объекта на 37%. Парковки, проезд и подход к дому размещены за границами участка. При возведении дома это привело бы к нарушению требований градостроительных, противопожарных, санитарных норм и правил.

Таким образом, у комитета были основания для отказа. Требования прокурора находятся на рассмотрении в суде.