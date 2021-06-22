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Общество22 июня 2021 13:29

На ремонт Павловского тракта в Барнауле потратят 185 млн рублей

Дорожники уже сняли порядка 9 тысяч квадратных метров старого покрытия
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Ремонт дорог.

Ремонт дорог.

На ремонт Павловского тракта в Барнауле потратят 185 млн рублей. Дорожники уже сняли порядка 9 тысяч квадратных метров старого покрытия, сообщается на сайте правительства края.

- На участке от Сельскохозяйственной до Георгиева дорожники полностью заменят верхний слой асфальта. Также там отремонтируют и построят тротуары и велодорожки, благоустроят прилегающую территорию. На ремонт этого участка дороги направили более 185 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в краевой столице в рамках национального проекта уже ведутся работы на 16 участках.