Соревнования.

20 июня на базе детского лагеря отдыха «Соснячок» состоялись соревнования по летнему биатлону среди детей 9-11 летнего возраста. Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Мобильный детский биатлонный комплекс «Алтай» благодаря Гранту Президента Российской Федерации, организаторами выступили ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», детский лагерь отдыха «Соснячок» при поддержке партнеров - «Фонда социальных проектов Александра Локтева», Агрохолдинга «Гудвилл», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Мобильный детский биатлонный комплекс был развернут на территории детского оздоровительного лагеря, где на старт вышли 80 юных спортсменов. Предварительно состоялись консультационные занятия по стрелковой подготовке и инструктаж по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием.

Стоит отметить, что уникальность мобильного детского биатлонного комплекса, состоит в том, что он может быть развернут в течении 30-40 минут, на территории любого детского лагеря, стадиона, спортивной площадки в городах или районах края. Такая мобильность, дает возможность большому количеству детей и подростков, научиться стрелять, безопасно обращаться с оружием и познакомиться с таким популярным видом спорта как биатлон.

Победителями и призерами в своих группах стали:

Девочки

1 место Потапова Софья, 2 место Мулюкина Анастасия, 3 место Саватеева Мария.

Мальчики

1 место Ермолов Тимофей, 2 место Гутман Михаил, 3 место Захарьящев Харитон.