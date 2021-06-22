Фото иллюстрационное. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле неизвестные пытались вскрыть банкомат, в котором находилось более 3,1 млн рублей, пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul»

- Очередные хлопцы пытались вскрыть банкомат, - пишет канал.

Все произошло ночью 21 июня. На пульт дежурного поступил сигнал о сработке из аппарата на Северо-Западной 163/1. Прибывшие росгвардейцы увидели у банкомата газовый баллон с выведенным шлангом в окно выдачи наличных банкомата, и электрическим подводом на улице.

По иронии судьбы у входа в банкомат, находились два парня, которых сразу воткнули в асфальт, но потом отпустили - по видео с камер оказалось, что хлопцы просто были не в то время и не в том месте.

Сейчас полицейские устанавливают личности жуликов за попытку кражи группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «б», ч. 4 ст. 158 УК РФ), а также их возможную причастность к предыдущему эпизоду на Воровского.