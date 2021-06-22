Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 22 июня 2021 года: умерло 11 человек

коронавирус. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2021 года, за минувшие сутки в регионе скончались 11 человек. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 пациент, умерло 11 человек, от COVID-19-8, - рассказали в администрации.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53 169 человек. Прививаются от ковида 293 тыс. человек.