В АлтГТУ создали ассоциацию иностранных студентов

В АлтГТУ создали ассоциацию иностранных студентов. Планируется, что войти в нее смогут как иностранные студенты, так и выпускники Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Объединение призвано помочь в решении вопросов, связанных с их учебой, бытом, отдыхом, повышением интеллектуального и культурного уровня, медицинским обслуживанием, правовой и социальной защитой.

В техническом университете обучается около 1000 иностранных студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья. За день войти в ассоциацию пожелали около 100 иностранных студентов АлтГТУ. Первых членов ассоциации поздравили руководитель территориального органа МИД России в Барнауле Лев Еремейкин, начальник отдела международного сотрудничества департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Анна Воронкова, председатель Алтайской краевой общественной организации «Национально-культурной автономии казахов» Бекмуратов Мурат Серикович, представитель Алтайской краевой общественной организации «Таджикская диаспора» Хайлоев Сайдали Авазович, председатель общественной организации местной национально-культурной автономии кыргызов Барнаула «НашДомАлтай» Толебаев Нурбек Шугурбекович.

В АлтГТУ создали ассоциацию иностранных студентов

В вузе отмечают, что вопросы дружбы народов и выстраивания отношений с иностранными вузами всегда были для АлтГТУ одними из приоритетных направлений деятельности. АлтГТУ сотрудничает с более чем 30 зарубежными вузами, направляя на стажировки и практику за рубеж преподавателей, студентов и аспирантов, реализуя программы двойных дипломов. Созданное объединение поможет укрепить работу по данному направлению.

Начальник управления международного образования и сотрудничества Евгений Проскурин отмечает, что АлтГТУ известен не только в России, но и за рубежом. Об этом свидетельствует ежегодный рост числа иностранных студентов, поступающих в АлтГТУ. «Этот факт стал одной из причин создания ассоциации. Она позволит иностранным студентам совместно решать бытовые и учебные вопросы, откроет новые возможности для самореализации. Мы очень надеемся, что наши активные и коммуникативные иностранные студенты со старших курсов будут помогать тем, кто только поступил в АлтГТУ, – говорит Евгений Проскурин. – Мы планируем создать базу выпускников, чтобы они всегда могли поддерживать связь с вузом и друг с другом вне зависимости от той страны, где они находятся».

Вступить в ассоциацию могут иностранные студенты других образовательных учреждений Алтайского края.