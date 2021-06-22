Колония. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воры пробрались в квартиру пенсионерки под видом электриков в Рубцовске. Они сказали ей, что собираются проверить счетчики, сообщает краевая прокуратура.

- Представившись электриками, под предлогом проверки счетчиков в квартире, мужчины проникли в жилище пожилой женщины. Пока один из преступников отвлекал хозяйку квартиры, второй нашел в сумке женщины денежные средства, - рассказали в ведомстве.

Потерпевшая, заметив кражу, закричала, потребовала вернуть деньги, однако мужчины выбежали из квартиры и скрылись в неизвестном направлении. Между тем, возмездие не замедлило настигнуть виновного, он осужден по пп. «а,в» ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж). С учетом прошлых судимостей ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.