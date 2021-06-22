В Барнауле зажгли свечи в День памяти и скорби. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пограничном управлении опубликовали воспоминания барнаульцев о начале Великой Отечественной войны. Одно из них принадлежит Ивану Ефимовичу Кудрявкину, служившему в то время на границе:

"В эту самую короткую ночь было как-то необычно тихо. Стояла мертвая тишина стояла. В половине четвертого утра 22 июня, с сопредельной стороны послышался тягучий гул моторов, который с каждой минутой нарастал все сильнее, и над нами показалась первая волна высоко летящих на восток немецких самолетов. Около четырех часов утра воздух разорвал грохот мин и снарядов, в воздухе засвистели осколки. С противоположной стороны озера показалось множество надувных и деревянных лодок, небольших плотов с переправлявшимися на них фашистами.

Когда лодки и плоты почти совсем приблизились к нашему берегу, и фашисты стали выпрыгивать из них, замполит заставы старший лейтенант Куликов крикнул «Огонь!». Враг был встречен плотным огнем. Наши пулеметчики на флангах буквально косили фашистов. Тех, кто приближался к берегу, наши пограничники забрасывали гранатами. Меня переполняло чувство нарастающей ярости. Я вскинул винтовку и стал стрелять в находившихся в лодках фашистов. Не выдержав плотного нашего огня, оставшиеся фашисты попытались вплавь уйти обратно, но и здесь их также настигал огонь наших пулеметов. Так вот и была нами отбита первая атака врага. Погибло семеро наших товарищей пограничников, а трое были ранены. Мой друг сержант Шохин с двумя бойцами снесли погибших в одно место, а раненых – на заставу. Прошло едва около часа, как по нам вновь ударили орудия и минометы. Это был ад. Мины и снаряды громили и рвали в клочья все вокруг.

После обстрела начальник заставы и замполит подбадривали оставшихся в живых пограничников, которые по-прежнему встречали врага плотным ружейно-пулеметным огнем, и вновь фашисты отходили назад. Потом они вновь и вновь неоднократно атаковали нас, но мы отражали их атаки, и продолжали держаться. Я не знаю, сколько прошло времени, но после очередной провалившейся атаки немцев все вокруг как-то затихло. Нам, оставшимся в живых, стал слышен грохот от разрывов снарядов где-то уже в нашем тылу. Враг не пытался больше атаковать нашу заставу, а как потом оказалось, несмотря на большие потери, прорвался через границу на участках других застав, и то только после того, как там все пограничники погибли.

Полностью отсутствовала связь от НП с заставой. К вечеру на наш НП прибыл посыльный от начальника заставы капитана Дроздова, с приказом прибыть на заставу оставшимся в живых пограничникам. Когда мы прибыли на заставу, мы увидели, что были разрушены и горели: конюшня, склады, столовая. Казарма была наполовину разрушена, стекла были полностью выбиты, двор заставы покрывали воронки от взрывов мин и снарядов".