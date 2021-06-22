В Барнауле прошел День памяти и скорби

В Барнауле зажгли свечи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 80 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. Так, барнаульцы зажгли свечи на мемориале.

- 22 июня - одна из самых трагических дат нашей истории. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая десятки миллионов жизней наших соотечественников, - обратился к горожанам мэр города Вячеслав Франк.

Он отметил, что наш общий долг - сохранить правду о Великой Отечественной войне, не допустить искажения истории и умаления вклада нашей страны в уничтожение фашизма.