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Происшествия22 июня 2021 4:47

Школьницу убило током в душе в алтайском селе

Следком возбудил уголовное дело
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае погибла 14-летняя девочка, ее убило электрическим током в душе, где ее отец с нарушениями техники безопасности установил электронагреватель, сообщает краевой следственный комитет.

- 19 мая в помещении бани в одном из сел Тальменского района в результате поражения электрическим током, 14-летняя девочка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас по делу назначены экспертизы.