Школьницу убило током в душе в алтайском селе

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае погибла 14-летняя девочка, ее убило электрическим током в душе, где ее отец с нарушениями техники безопасности установил электронагреватель, сообщает краевой следственный комитет.

- 19 мая в помещении бани в одном из сел Тальменского района в результате поражения электрическим током, 14-летняя девочка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас по делу назначены экспертизы.