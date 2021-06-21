В Барнауле временно перекроют участок улицы Чкалова

Там будут перевооружать теплосеть Фото: Анна Перевощикова

С 25 июня по 12 июля закроют для движения участок улицы Чкалова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением аварийных работ.

Проезд закроют в 08:00 25 июня и откроют лишь в 22:00 12 июля. Речь идет об участке от здания №64 по проспекту Красноармейскому до здания №89 по улице Чкалова. Движение будет перекрыто по всей ширине дороги.

- Это связано с проведением аварийных работ по перевооружению участка тепловой сети. Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - пояснили в мэрии.