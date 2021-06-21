На Алтае зафиксировали заражение индийским и британским штаммами коронавируса

Пока случаи единичны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрировали циркуляцию британского и индийского штаммов коронавируса. Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора Ольгу Егорову, в настоящий момент случаи заражения единичны.

- Мы выявляли ковид, отправляли в научно исследовательский институт. Там делали углубленный анализ и находили индийский и британский штаммы. По клинике они особо ничем не отличаются, - отметила Ольга Егорова.

В числе зараженных новыми штаммами, в основном, пожилые люди, которые не были привиты. По словам главного инфекциониста региона Валерия Шевченко, именно вакцины могут защитить человека от коронавируса, в том числе индийского и британского штаммов.

Как поясняют эксперты, сейчас насчитывается несколько сотен тысяч вариантов мутации коронавируса, но не все серьезно меняют его свойства.

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