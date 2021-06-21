Председателя и главного инженера будут судить за гибель 4 рабочих на Алтае

Мужчины погибли во время уборки снега с крыши здания. Фото очевидца
В Алтайском крае утвердили обвинительное заключение по делу о гибели четырех рабочих на предприятии. Трагедия произошла в феврале этого года.
- Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя и главного инженера Сельскохозяйственного производственного кооператива им.Фрунзе. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным следствия, 8 февраля глава кооператива поручил главному инженеру отправить рабочих на уборку снега с крыши здания зерносклада в селе Смазнево. Шесть сотрудников принялись за работу без использования необходимых средств защиты от падения с высоты. Кроме того, они не имели особых знаний по части выполнения работ на высоте.
- При производстве работ произошел неконтролируемый сход значительной снежной массы с поверхности крыши. Работники упали и были придавлены сыпучей снежной массой, что повлекло гибель 4 из них, - добавили в ведомстве.
На имущество обвиняемых на сумму больше 13 млн рублей наложили арест. Дело рассмотрит Заринский районный суд.
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