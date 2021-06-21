Бийчанин в погоне за акцией на топливо потерял 10 тысяч рублей

Сейчас полиция ищет мошенников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские устанавливают личности аферистов, которые обманули мужчину при покупке топлива. Как выяснилось, 54-летний бийчанин хотел воспользоваться акцией, но попал на мошенников.

- Мужчина получил сообщение от якобы представителя топливной компании. В письме было сказано, что сейчас действует акция и можно приобрести бензин с хорошей скидкой. Предложение имело ограниченные сроки, поэтому долго думать не было возможности, нужно было срочно заказывать топливную карту. Житель Бийска перешел по ссылке, заполнил поля, ввел банковские реквизиты, - отметили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Когда мужчина закончить вносить данные, с его счета списалось почти 10 тысяч рублей. Обратной связи от «продавцов» не последовало. Покупатель решил обратиться на горячую линию, но там с удивлением сказали, чтоб об акции не слышали.

В полиции напомнили, что при общении с неизвестными необходимо быть бдительными. Перед переводом средств необходимо убедиться в безопасности сделки.