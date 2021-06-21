Почти 800 детей бесплатно отправятся в загородные лагеря на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае почти 800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправятся в загородные лагеря по путевке за счет краевого бюджета. Как сообщили в Минсоцзащиты региона, с 15 июля на отдых отправились уже 240 детей-сирот и 30 ребят из семей ветеранов боевых действий.

- Дети, заждавшиеся лета и каникул, окунулись в атмосферу отдыха. Педагогический и медицинский состав лагеря следит за их безопасным пребыванием. Вожатые и педагоги лагеря готовы приложить все усилия, чтобы ребята с удовольствием посещали кружки и студии, - отмечают в ведомстве.

Для каждый смены подготовлена насыщенная программа: концерты, спортивные соревнования, творческие конкурс и многое другое.

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