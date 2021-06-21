Алтай-Кокс применяет цифровые решения для оптимизации перевозок Фото: из архива компании

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) запущен цифровой сервис для оптимального распределения железнодорожных вагонов по направлениям отгрузки и видам готовой продукции. Потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового сервиса превышает 20 млн рублей в год.

Цифровое решение анализирует входящую информацию – план отгрузки, места назначения, грузоподъемность вагонов, тарифные планы, типы маршрутов и другое – и формирует оптимальный алгоритм распределения подвижного состава.

Ежедневно с предприятия отправляется более 200 железнодорожных вагонов с продукцией. Самый короткий постоянный маршрут составляет 206 км, а самый протяженный, до Дальнего Востока, — 5 200 км.