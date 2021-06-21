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Здоровье21 июня 2021 7:47

На Алтае за сутки зарегистрировали еще 100 больных ковидом

Общее число зараженных превысило 53 тысячи человек
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Общее число заболевших составляет 53060 человек

Общее число заболевших составляет 53060 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 100 зараженных коронавирусом. По данным краевого оперштаба на утро 21 июня, общее число заболевших составляет 53060 человек.

Общая статистика выглядит следующим образом:

- 53 060 зараженных;

- 47142 выздоровевших (+4 за сутки);

- 3355 умерших (+6 за сутки): 2 390 – от ковида; 965 – по иным причинам;

- 1023 человека с ковидом и 225 с вирусной пневмонией лечатся в госпиталях;

- 274 пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе 114 – на ИВЛ;

- 11 бессимптомников и 202 пациента с пневмонией наблюдаются амбулаторно.

В настоящий момент на коронавирус обследовали уже больше 1,5 млн человек, 1499 тестов проведено за минувшие сутки. Также в регионе продолжается вакцинация: 48 779 человек получили первую прививку; 241 176 - обе.

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