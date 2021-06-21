Приемная кампания началась в профессиональных образовательных организациях Алтайского края

Будущим абитуриентам доступно почти 11,5 тысяч бюджетных мест Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стартовала приемная кампания в профессиональных образовательных организациях. Как сообщили в Минобрнауки региона, в будущем учебном году увеличилось число бюджетных мест до 11 413.

- В их числе 6948 мест по программам подготовки специалистов среднего звена по 89 специальностям, еще 4018 - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 42 профессиям. Также выделили 447 бюджетных мест для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями) по программам профессиональной подготовки по 14 профессиям, - отметили в министерстве.

Ознакомиться с правилами приема и перечнем профессий или специальностей можно на сайтах организаций. Также там можно посмотреть необходимый для поступления список документов. Подать заявление или предоставить документацию можно при личном посещении, через операторов почтовой связи, электронную почту, электронную информационную систему организации или региональные госпорталы услуг.

- Заявления на очную форму получения образования будут принимать до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлят до 25 ноября 2021 года, - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае не будет традиционных выпускных для школьников

В этом году школу закончат 12 тысяч человек (подробнее)