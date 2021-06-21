Аллею в барнаульском поселке Южный благоустроят почти за 100 млн рублей

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле почти за 100 млн рублей реконструируют зеленую зону в поселке Южный. Работы ведутся на участке от улицы Герцена до улицы Белинского, сообщает пресс-центр мэрии.

- Это одна из самых больших территорий, которую мы благоустраиваем в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Ее протяженность составляет более 1 км. Когда была презентована концепция аллеи, сложно было визуально представить тот масштаб, который мы видим в ходе ее преобразования. Это действительно, грандиозный проект, - отметил глава Барнаула Вячеслав Франк во время осмотра территории.

На месте построят спортивные и детские площадки, велодорожки, зоны отдыха, а также камеры видеонаблюдения, чтобы защитить зеленый уголок от вандалов. Кроме того, там высадят 90 деревьев и больше 500 кустарников разных пород, обустроят клумбы и декоративные композиции.

Подрядчик приступил к работам в начале мая. Если погода позволит, то объект сдадут уже до конца августа, хотя по условиям контракта работы должны закончить до 1 ноября.