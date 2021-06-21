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Общество21 июня 2021 4:15

Грозы, град и сильный ветер ожидаются на Алтае 21 июня

Непогода стихнет лишь ночью
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Не забудьте взять зонт, выходя на улицу

Не забудьте взять зонт, выходя на улицу

Фото: Анна Перевощикова

Алтайские синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в регионе днем 21 и в первой половине ночи 22 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в крае ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

- Если вы окажетесь в непогоду на улице обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Не забудьте дома закрыть все окна, - отмечают спасатели.

Кроме того, во время грозы лучше остановить транспорт и припарковаться, так как из-за ливня ухудшается видимость на дороге. Также вспышки молний могут ослепить водителя. Рыбакам во время непогоды нельзя находиться у водоемов.