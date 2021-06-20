УК вернула деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске прокуратура заставила управляющую компанию пересчитать платежи по квитанции женщине, которая нанимала жилье по договору социального найма, сообщает ведомство.

- На основании решения общего собрания собственников в квитанцию была включена строка , предусматривающая оплату работы домкома в размере 50 рублей с каждой квартиры ежемесячно, - рассказали в надзорном ведомстве.

Это оказалось нарушением, так как такая позиция не входит в состав платежей, установленных ст. 154 ЖК РФ, и не может взиматься с нанимателя муниципального жилого помещения.

Должностное лицо управляющей компании привлечено к дисциплинарной ответственности. Внесенная заявительницей сумма в размере 1275,81 руб. зачтена в качестве авансовых платежей по строке «содержание жилья».