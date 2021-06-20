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Общество20 июня 2021 13:33

Новым прокурором Алтайского края может стать зампрокурора Сахалинской области

Кандидатуру рассмотрят в ближайшее время в Совете Федерации
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Антон Герман

Антон Герман

Новым прокурором Алтайского края может стать заместитель прокурора Сахалинской области Антон Герман. Его кандидатуру гепрокурор РФ направил на утверждение президенту еще в конце апреля. 22 июня кандидатуру должны рассмотреть уже в Совете Федерации, говорится на сайте верхней палаты парламента РФ.

Антон Герман служит в органах прокуратуры с 2000 года, с 2014 года — в должности заместителя прокурора Сахалинской области. 29 апреля комиссия генпрокуратуты внесла представление о назначении Германа на должность прокурора Алтайского края.

- Требованиям, предъявляемым к данной должности Герман А.А., соответствует, - говорится в документе.