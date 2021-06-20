Новым прокурором Алтайского края может стать зампрокурора Сахалинской области

Антон Герман

Новым прокурором Алтайского края может стать заместитель прокурора Сахалинской области Антон Герман. Его кандидатуру гепрокурор РФ направил на утверждение президенту еще в конце апреля. 22 июня кандидатуру должны рассмотреть уже в Совете Федерации, говорится на сайте верхней палаты парламента РФ.

Антон Герман служит в органах прокуратуры с 2000 года, с 2014 года — в должности заместителя прокурора Сахалинской области. 29 апреля комиссия генпрокуратуты внесла представление о назначении Германа на должность прокурора Алтайского края.

- Требованиям, предъявляемым к данной должности Герман А.А., соответствует, - говорится в документе.