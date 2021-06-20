На Алтае начался резкий рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Суточное число заболевших начало расти еще в начале недели, а по состоянию на 20 июня 2021 года, составило 98 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 6 пациентов. Зарегистрировали 5 смертельных случаев, - публикует данные правительство региона.

На сегодня общее число заболевших с начала пандемии составляет 52 960 человек.