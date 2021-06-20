Барнаульская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой произвела 30 выпуск курсантов

Торжественное построение. Фото: из личного архива

Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза К.Г.Павлюкова 18 июня произвела 30-й Юбилейный выпуск курсантов в количестве 88 человек. Итоги деятельности коллектива за два года подвел директор школы Сергей Акопян.

- В этом году у нас пять кандидатов на золотую медаль, курсанты совершили 367 парашютных прыжков; все с третьим спортивным разрядом по парашютному спорту. 100% члены Юноармия; 42 человека окончили на 4 и 5 ;3-человека стипендиаты Губернаторской стипендии имени Героя России Пешкова Олега; 63 выпусника поступают в ВУЗы Минобороны и 25 в ВУЗы и ССУЗы гражданского профиля, - рассказал руководитель учебного заведения.

Алтайская школа готовит будущих летчиков с 1990 года.