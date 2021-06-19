При крушении самолета в Кузбассе погиб инструктор Барнаульского института авиации

На кемеровском горнолыжном курорте Танай разбился самолет со спортсменами-парашютистами

При крушении самолета с парашютистами в Кузбассе погиб инструктор, работавший в Барнауле, сообщает Толк.

- Это командир судна Александр Шейкин. Он работал инструктором для курсантов Барнаульского института авиации. Его характеризовали как опытного пилота, - пишет издание.

На сайте учебного заведения информация об этом подтверждается. Также там сообщаются факты из биографии. В частности, то, что он родился 22 декабря 1967 года. Проходил службу в 1989-1999 годах старшим лётчиком-инструктором в Камне-на-Оби, в военной части 48213. Типы освоенных самолетов (ЛА) Л-29, МИГ-21, Л-39, Ан-2. Общий налет 1800 часов. Классная квалификация 2 класс, воинское звание - майор. Проживает в Кемерово.

ЧП случилось 19 июня. На кемеровском горнолыжном курорте Танай разбился самолет со спортсменами-парашютистами. На борту было около 20 человек. Пилот успел сообщить об отказе двигателя. Изначально сообщалось о четырех погибших - двух пассажирах и двух членах экипажа.

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