Штормовое предупреждение объявлено на 20 июня в Алтайском крае

Ожидаются сильные ливневые дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 20 июня, как и 19-го, объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливневыми дождями, грозами, градом и шквалистым ветром до 25-28 м/с, сообщает региональное управление МЧС.

- В доме закройте все окна. Если окажетесь на улице, обходите стороной рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями, не прячьтесь от ветра около стен домов. Припаркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабозакрепленных конструкций, а лучше всего (если есть) в гараже, - предупреждают в МЧС.

Также в связи с усилением ветра следует быть осторожными при обращении с огнём.

Если вы стали свидетелем происшествия, звоните 101 или 112.