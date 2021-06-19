В Новоалтайске прошёл град размером с грецкий орех

Скриншот видео Оксаны Думской vk.com/incident22

В Новоалтайске днем 19 июня прошёл град размером с грецкий орех, сообщают местные жители в паблике Барнаул 22.

- Из-за такого сильного града перед Новоалтайском автомобилисты прятались под мостом, - пишут очевидцы.

- Кто успел спрятаться под мост, тем повезло, остальные укрывали машины чем придется, ковриками, пледами, - добавляют другие.

Также у горожан на участках побило рассаду. Некоторые уверяют, что град такого размера они увидели впервые.

Напомним, что всю предстоящую неделю в Алтайском крае ожидаются дожди, местами град и грозы.