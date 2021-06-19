В Барнауле начальника отдела закупок подозревают в коммерческом подкупе

Деньги предназначались за выбор ООО в качестве поставщика технической продукции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начальника отдела закупок завода подозревают в крупном коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональный Следком.

- По данным следствия, с 2018-й по 2020 год мужчина получил от директора одного из ООО более 700 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за выбор этого общества в качестве поставщика технической продукции, - рассказали в ведомстве.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.