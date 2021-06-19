В выходные на рынке «Янтарный» в Барнауле можно привиться «Спутником-V»

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

В выходные, 19 и 20 июня, перед рынком «Янтарный» на ул. Сухэ-Батора в Барнауле работает пункт вакцинации. Там всех желающих бесплатно прививают «Спутником-V», сообщает Минздрав Алтайского края.

- Часы работы с 10.00 до 16.00. Комплекс обслуживается поликлиникой № 9 Барнаула - туда нужно будет обратиться за второй прививкой, - рассказали в министерстве.

Врач измерит температуру, давление и сатурацию (уровень насыщения крови кислородом). В прививке откажут, если выявят обострение хронических заболеваний и симптомы ОРВИ. В этом случае нужно ждать полного выздоровления или улучшения состояния. При необходимости выпишут медотвод.

Также вакцинироваться можно еще в двух мобильных комплексах: возле «Марии-Ра» на пр. Красноармейском, 4 и возле ТЦ «Праздничный» на ул. Балтийской, 16. Они работают с 10 до 16 часов каждый день, запись не требуется.