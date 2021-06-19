Пик мошкары в Алтайском крае ожидается в июле

Самый длительный эффект в борьбе с мошками обеспечивают репелленты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае наблюдается нашествие мошек. А своего пика полчища гнуса достигнут в июле, сообщила доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова.

- Этот год по численности гнуса уже можно назвать аномальным, - цитирует профессора издание Амик. - На популяцию во многом влияет солнечная хорошая погода, а после появления потомства разлетаться они способны на большие расстояния. Их пик ожидается в июле.

Так что назойливых насекомых придётся терпеть ещё несколько недель. Спасти ситуацию могла бы обработка территорий, но пока этого не делают.

Отмечается, что самый бюджетный способ спастись от мошкары – это ванилин. Но в некоторых магазинах краевой столицы его уже полностью раскупили.

Самый длительный эффект в борьбе с мошками обеспечивают репелленты.