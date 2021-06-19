Барнаульцы раскритиковали работу 113-го садоводческого маршрута

Дачники в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула возмущены поведением водителей 113-го садоводческого маршрута. Пост опубликован в паблике Barnaul 22.

- Что творится со 113 маршрутом? Уехать вечером проблема. Что короткий, что длинный маршруты! - негодуют пассажиры.

По их словам, садоводы стараются подойти ко времени отправления по расписанию, однако же водители уезжают минут на 5-10 раньше. Бывают и такие ситуации, когда водители закрывают двери перед носом.

- А что уж говорить о культуре водителей! Люди торопятся и бегут к остановке с сумками, уже подходят к двери, а водители закрывают ее перед носом и уезжают! Ладно бы переполненный, а то полупустой! - пишут барнаульцы.

Также горожане жалуются на то, что водители могут просто проехать мимо, не останавливаясь.