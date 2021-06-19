Мемориал мужества и отваги медиков установят у корпуса алтайского университета

Особое мужество медики проявляют во время борьбы с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае с помощью голосования определили место для мемориала мужества, отваги и профессионализма медицинских работников. Его установят возле учебного корпуса Алтайского медуниверситета на улице Папанинцев, 126, - сообщили в правительстве региона.

- С 11 по 16 июня прошло интернет-голосование среди сотрудников медорганизаций региона, в котором приняли участие 8557 человек. На выбор предлагались два места - у Музея военной истории на проспекте Комсомольском, 73б, и у корпуса АГМУ, - отметили в правительстве.

В итоге 2631 голос отдали за площадь у Музея военной истории, а большинство (5926 голосов) поддержало идею о том, чтобы открыть мемориал возле учебного корпуса университета.

Когда именно будет установлен мемориал, не сообщается.