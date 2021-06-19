Директор барнаульского зоопарка может сняться с выборов в новый созыв АКЗС

Сергей Писарев Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Писарев может сняться с выборов в новый созыв Алтайского заксобрания, которые пройдут 19 сентября. Об этом сообщает "Толк".

- Депутат Алтайского Заксобрания и директор барнаульского зоопарка заявил, что точное решение будет принято 23 июня после неких переговоров. Он отметил, что это "удивительная история", которая "заинтересует СМИ". Однако расскажет он о ней или нет, зависит от того, как пройдут переговоры, - пишет издание.

Ранее 63-летний Сергей Писарев вошел в предварительный список кандидатов на выборы в Алтайское Заксобрание от "Единой России" с результатом 50% по одномандатному округу 23 (Барнаул).