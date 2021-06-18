Барнаулец продал автомобиль друга, пока тот был в командировке

Суд признал мужчину виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина продал автомобиль своего друга, за которым должен был присматривать, сообщает прокуратура Железнодорожного района.

– Потерпевший, уезжая в командировку, попросил своего друга присмотреть за автомобилем, но ездить на нем не разрешал. Барнаулец воспользовался отсутствием приятеля и разместил в интернете объявление о продаже машины. В итоге ее купили через два дня, – рассказала «Комсомольской правде» – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Харькина.

Сумму ущерба составила 37, 5 тыс. рублей. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. С учетом прежних судимостей его приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.