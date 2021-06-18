Ерсултан Каранов из Республики Алтай поборется за победу в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

Ерсултан Каранов. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Ерсултан Каранов из Республики Алтай будет бороться за победу в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, финал которого состоится сегодня, 18 июня.

Родился Ерсултан в небольшом селе Тобелер в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Сейчас участнику шоу всего 22 года, но он уже смог покорить сердца многих зрителей ТНТ. Стоит отметить, что именно сегодня станет известно, удастся ли комику с Алтая победить в шоу и получить главный приз 11 сезона – 5 миллионов рублей. А судить его будут настоящие профессионалы: Семён Слепаков, Демис Карибидис и Гарик Харламов. Ерсултан успешно прошел все этапы проекта. Он поделился, что несмотря на успех, волнение перед съемками все равно еще есть, особенно в финале. Комик рассказал, что он очень рад тому, что прошел в последний этап и считает, что это уже небольшая победа: «Участие в Comedy Баттл» - это хороший старт, поэтому хотелось бы продолжить работу и появиться через некоторое время в других проектах и на других площадках. Даже если не на сцене, то в титрах».

Не пропустите новый выпуск шоу «Comedy Баттл» с участником из Республики Алтай уже сегодня в 22:00 на телеканале ТНТ.