На Алтае мужчина пнул автомобиль своего оппонента на 11 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Фото: Олег УКЛАДОВ

20-летний житель Горно-Алтайска подозревается в умышленном повреждении автомобиля мужчины, с которым столкнулся на улице. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, в полицию обратилась местная жительница с сообщением, что неизвестный гражданин, поссорившись с ее супругом, ногой пнул припаркованный на стоянке автомобиль Toyota Ipsum, повредив правую переднюю дверь.

– Предварительно установлено, что владелец повреждённой иномарки и подозреваемый столкнулись на выходе из магазина разливных напитков. В итоге между мужчинами произошла ссора, – сообщили в пресс-службе ведомства.

После словесной перепалки потерпевший сел в автомобиль, в то время как второй участник конфликта оставшуюся злость решил выплеснуть пинком по машине.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».