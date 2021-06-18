Молодая бийчанка перевела потенциальному жениху по переписке почти полмиллиона рублей

Бийчанка взяла кредит на сумму 493 тыс. рублей и перевела парню. Фото: Олег УКЛАДОВ

23-летняя жительница Бийска перевела 493 тысячи рублей жениху, которого даже никогда не видела. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

– 23-летняя жительница наукограда познакомилась в социальных сетях с мужчиной из Владивостока. Оказалось, что потенциальный жених сейчас работает на стройке. Активная переписка длилась около месяца. За это время молодой человек заслужил доверие и симпатию девушки, – рассказали в пресс-службе МВД.

В один из разговоров парень признался, что у него большие проблемы: якобы он «сломал мост» и ему грозит тюрьма. Чтобы решить вопрос, нужно заплатить крупную сумму, и он попросил у девушки денег взаймы для возмещения урона. Бийчанка взяла кредит на сумму 493 тыс. рублей и перевела парню. После тот перестал выходить на связь. Поняв, что попалась в ловушку мошенника, девушка обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».