АлтГТУ приступил к реализации Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики Алтайского края

Старт Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики Алтайского края Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском государственном техническом университете им.И.И. Ползунова дали старт Губернаторской программе переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики Алтайского края. Эта программа в регионе запускается впервые.

Обучение по программе пройдут около 70 руководителей производства, специалистов конструкторско-технологических и технических служб, производственных отделов промышленных предприятий и организаций Алтайского края.

Переподготовка рассчитана на 3,5 месяца и будет происходить без отрыва от производства. На курсе обучения рассмотрят комплекс вопросов, связанных с повышением эффективности технологической подготовки производства и управлением производственной деятельностью в условиях цифровой трансформации.

Занятия будут проводить эксперты, практикующие специалисты, ведущие преподаватели АлтГТУ в формате лекций, практических занятий, деловых игр, мастер-классов. Завершится обучение итоговой аттестацией.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, председатель совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, ректор АлтГТУ Андрей Марков поприветствовали первых слушателей программы.

«Два года назад Союз промышленников Алтайского края выступил с инициативой организации краевой программы переподготовки инженерных кадров, которую поддержало краевое министерство промышленности и энергетики. На реализацию программы из краевого бюджета в формате гранта выделено пять млн. рублей. В конкурсных процедурах победил АлтГТУ, – говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков. –Мы понимаем, что развитие новых производств, внедрение современных методов проектирования с помощью, так называемых, умных цифровых двойников, требующих умения работать с большими данными, применение CAD/CAM/CAE систем и т.д. требует совершенно другого уровня подготовки специалистов. Речь идет не просто о подготовке в рамках федеральных образовательных стандартов, а скорее переподготовке, повышении квалификации кадров. Этим и объясняется востребованность и актуальность программы. Уверен, что те компетенции, которые получат слушатели, позволят им реализовать современные методы повышения производительности труда. Надеемся, что программа будет пролонгирована и в будущем году».

«На сегодняшний день при большом количестве курсов переподготовки нет специализированных программ по инженерным кадрам, при том, что такая необходимость назрела. О необходимости такого обучения говорил и Союз промышленников региона, и руководители промпредприятий. Губернатор края Виктор Петрович Томенко поддержал эту идею. Технический университет выиграл конкурс и стал нашим партнером по обучению. С этого и началась история Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики. Хочу пожелать вам главного – практического применения полученных вами знаний, а это положительным образом отразится и на экономике ваших предприятий, и как следствие – на экономике всего края», - отметил Вячеслав Химочка.