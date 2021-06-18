«Единая Россия» за пять лет выполнила предвыборную Программу в сфере образования и здравоохранения

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Борьба с коронавирусом потребовала экстренных мер реагирования. В их числе — наделение Кабмина полномочиями по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг. «Единая Россия» обеспечила законодательные изменения в максимально сжатые сроки.

«Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Упрощен и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. Кроме того, затраты на покупку лекарств по рецепту врача можно вернуть с помощью социального налогового вычета. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока», — отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Александр Петров.

По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. «Единая Россия» обеспечила принятие изменений в бюджет, за счет которых в разгар пандемии 18 млрд рублей выделили на строительство инфекционных стационаров.

При этом, обратил внимание парламентарий, государство продолжило выполнять обязательства по развитию системы здравоохранения. Пять тысяч новых машин скорой помощи поступят в регионы уже до 2023 года, а в села и малые города поставят 500 мобильных медкомплексов для оказания помощи жителям.

В Алтайском крае за последние пять лет также удалось значительно обновить парк автомобилей «Скорой помощи» - за счёт средств федерального и краевого бюджетов было приобретено 217 автомобилей на общую сумму более 676 млн рублей. По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС, победителя предварительного голосования Ирины Солнцевой, депутаты фракции уделяют особое внимание развитию первичного звена медицины в регионе.

- Многие из нас в краевом парламенте представляют интересы жителей сельских районов, поэтому для нас было особенно важно развитие и укрепление первичного медицинского звена. В период с 2016 по 2020 год в крае при поддержке «Единой России» было отремонтировано и построено 60 больниц и поликлиник, появилось более 60 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтированы и получили оборудование более 80 детских поликлиник, - рассказала Солнцева. Она также добавила, что проблем остается еще много и работа будет продолжена.

В период пандемии быстрых решений потребовала и сфера образования. «Единая Россия» в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» помогала встать на «анти-ковидные рельсы» и педагогам, и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

В Алтайском крае единороссы запустили региональный партийный проект - акция «Спасибо учителям». Депутаты «Единой России» за свой счет застраховали учителей школ на случай заболевания коронавирусом. Это гарантирует педагогам защиту и сохранить доход, в случае если придётся длительное время находиться на больничном.

Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта «Новая школа» с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено ещё более 1300 — больше, чем на миллион мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идет привлечение новых кадров в образование.

«По нашей инициативе программа «Сельский учитель» реализуется с 2020 года. По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до двух миллионов. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы», — отметила Алёна Аршинова.

Ещё одним решением, которое было принято при непосредственном участии «Единой России», стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению Президента – его теперь получают 7,3 млн учеников.

«Единая Россия» также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей.

В Алтайском крае депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС инициировали и приняли закон о статусе педагогического работника. В нем урегулированы вопросы наставничества, привлечения молодых специалистов, профессиональной этики, прописаны меры нематериальной поддержки педагогов.

Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.