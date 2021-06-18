В администрации прошло совещание по достройке жилого комплекса по адресу Парковая,71 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула проведет встречу с дольщиками ЖК «Парковый». Такое решение принято 18 июня по итогам совещания по достройке жилого комплекса по адресу Парковая,71, сообщает пресс-центр мэрии.

– В рамках совещания заместитель главы города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров сообщил главе города о прошедшем накануне заседания межведомственной рабочей группы. По его словам, до участников долевого строительства была донесена подробная информация о финансовом состоянии Барнаулкапстроя, о ходе строительства, а также условиях возобновления Сбербанком проектного финансирования по данному объекту. Также вновь рассматривались варианты создания парковочного узла для личного транспорта жильцов, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Федоров обратил внимание, что этот вопрос обсуждается на протяжении уже нескольких совещаний, однако окончательное решение по парковочному узлу до сих пор не сформировано. Этот вопрос очень важен для продолжения строительства ЖК, так как от его решения зависят сроки проведения работ. По словам представителей инициативной группы дольщиков на связи находится лишь половина участников долевого строительства, поэтому есть опасения, что не все дольщики владеют информацией.

По итогам совещания глава города принял решение провести встречу, где соберутся все участники долевого строительства, а также члены межведомственной рабочей группы. По ее итогам должно быть выработано общее решение по достройке жилого комплекса.