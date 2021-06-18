На улице Титова в Барнауле запретят стоянку

Дорожные знаки установят по нечетной стороне улицы. Фото: Дарья САВЕНКО

На участке улицы Германа Титова ограничат стоянку транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

– 8 июля по нечетной стороне ул.Германа Титова на участке от ул. 10-й Западной до ул.Малахова будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку транспортных средств, рассказали в пресс-центре горадминистрации.

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи пояснили, что такие меры необходимы для повышения пропускной способности улицы.