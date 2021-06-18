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Общество18 июня 2021 8:02

На улице Титова в Барнауле запретят стоянку

Ограничения введут с 8 июля
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Дорожные знаки установят по нечетной стороне улицы.

Дорожные знаки установят по нечетной стороне улицы.

Фото: Дарья САВЕНКО

На участке улицы Германа Титова ограничат стоянку транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

– 8 июля по нечетной стороне ул.Германа Титова на участке от ул. 10-й Западной до ул.Малахова будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку транспортных средств, рассказали в пресс-центре горадминистрации.

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи пояснили, что такие меры необходимы для повышения пропускной способности улицы.