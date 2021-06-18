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Здоровье18 июня 2021 7:29

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 июня 2021 года составило 52 772

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 июня 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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За прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на сегодняшний день составило свыше 52,7 тыс. человек, сообщат оперштаб региона по борьбе с инекцией.

– По состоянию на 18 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 837 человек. Кроме этого, 197 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – говорится в актуальной сводке оперштаба.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано шесть смертей среди больных COVID-19. От коронавируса скончались трое.

Сегодня в каре насчитывается 249 тяжелобольных пациентов. Из них 104 человека подключены к аппаратам ИВЛ.