Предстоящий День города в Барнауле посвятят присвоению краевой столице звания «Город трудовой доблести»

В администрации города прошло первое в этом году заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 291-й годовщины со дня образования Барнаула. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

День города Барнаула посвятят присвоению краевой столице звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– По словам председателя комитета по культуре Валерия Геннадьевича, это символизирует связь поколений, подвиг тружеников тыла военных лет и барнаульцев сегодняшнего дня – лучших представителей всех профессий, победителей конкурсов и олимпиад, людей, которые своим трудом строят будущее города, – сообщают в пресс-центре городской администрации.

Дату празднования еще не определили. Пока подготовка идет в плановом режиме, но планы могут поменяться из-за изменений эпидобстановки. К празднику город украсят тематическими баннерами.