Погода 18 июня 2021 в Алтайском крае: жара до +35 и грозы

Температура воздуха составит +30,+35 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 18 июня сохранится знойная жара. Подробнее о прогнозе пгоды рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– Температура +30,+35 градусов. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, - рассказали в краевом Гидрометцентре.

В Барнауле тоже будет жарко. Температура воздуха составит +30, +32 градуса. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.